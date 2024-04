Les àrees certificades han sigut bloc quirúrgic, esterilització, hospitalització, consultes externes i atenció a l’usuari de sistemes



L’auditoria reconeix que l’hospital complix en eixes àrees alts estàndards de qualitat i que està compromés amb la millora contínua

L’Hospital Universitari de la Ribera ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001:2015 en cinc àrees. Bloc quirúrgic, esterilització, hospitalització, consultes externes i atenció a l’usuari intern del servici de sistemes d’informació. Després de superar amb èxit una auditoria externa realitzada per Bureau Veritas Ibèria S.L.

Esta certificació se suma a la certificació de qualitat obtinguda pel servici d’Admissió en 2021. Ara en període de renovació; i a l’acreditació del càlcul de la petjada de carboni amb la norma ISO 14064-1 2019. Que l’hospital ha renovat recentment per quart any consecutiu.

En este sentit, per a implementar un sistema de gestió de qualitat sota la norma internacional ISO 9001. 2015 l’auditoria ha avaluat qüestions com a indicadors de qualitat. Avaluació de riscos i oportunitats; la comunicació entre professionals i amb els pacients i els seus familiars.

També s’han avaluat aspectes concrets com la declaració d’efectes adversos, la seguretat del medicament, la prevenció nosocomial o la cirurgia segura entre altres qüestions.

Augmentar la satisfacció dels usuaris

Per a la gerent de departament de salut de la Ribera, Rosabel Ribes, “estar avalats per una certificació internacional de qualitat com l’ISO 9001. Aporta seguretat i garantia i incidix en l’augment de la satisfacció dels usuaris”.

Per a Rosabel Ribes, “esta acreditació ens ha permés, de cara al futur, identificar àrees de millora i establir línies d’actuació per a això”.

Finalment, la gerent ha felicitat tant els servicis certificats com als que han fet costat a la consecució d’este reconeixement. Com són manteniment, recursos humans, servicis generals o el departament de compres.