L’Hospital Universitari Doctor Peset ha implementat un tractament pioner per a casos de càncer de pàncrees localment avançats, no resecables quirúrgicament i no metastásics.

Esta teràpia, aplicada per primera vegada en la Comunitat Valenciana, implica la injecció de micropartícules de fòsfor-32 directament en el tumor a través d’una endoscòpia.

El procediment, d’uns 30 minuts de duració, es realitza de manera ambulatòria i és segur, amb radiació controlada i baixa toxicitat. La teràpia busca la no progressió del càncer i la reducció de la grandària del tumor, permetent en alguns casos la possibilitat d’una extirpació quirúrgica.

Esta innovació ha requerit la col·laboració de diverses especialitats mèdiques de l’hospital.