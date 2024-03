L’Hospital Doctor Peset crea una unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica pionera en la sanitat pública valenciana

Un espai de 250 m² totalment adaptat possibilita una atenció integral a menors amb dany neurològic

Diverses especialitats s’unixen per a elaborar el pla terapèutic individual més adequat per als menors i la seua família

L’Hospital Universitari Doctor Peset ha posat en marxa una nova unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica que naix amb el propòsit de millorar l’atenció integral a les xiquetes, xiquets i adolescents amb afectació neurològica, així com a les seues famílies.

Es tracta d’una unitat pionera en la sanitat pública valenciana que agrupa professionals de diferents especialitats per a donar resposta de manera global a les necessitats, ja siguen transitòries o permanents, derivades de malalties o lesions neurològiques congènites o sobrevingudes.

El principal objectiu que busca este nou recurs és aconseguir la màxima recuperació, fomentant l’autonomia del menor i potenciant el desenvolupament de les seues capacitats.

La directora general d’Atenció Hospitalària de la Conselleria de Sanitat, María Jesús Arilla, ha visitat les noves instal·lacions i ha conegut l’equip de professionals de la unitat, que ja està en funcionament.

Arilla ha destacat que la creació, per part de la Conselleria de Sanitat, d’una unitat d’estes característiques, dins d’un hospital públic de la Comunitat Valenciana “s’alinea amb les iniciatives encaminades a millorar l’atenció que es presta a estos pacients i a les seues famílies, buscant una atenció sanitària i sociosanitària que aconseguisca millorar la qualitat de vida i autonomia dels xiquets i xiquetes amb dany neurològic”.

Esta nova unitat disposa d’unes instal·lacions de 250 metres quadrats totalment adaptades i equipades per a atendre les necessitats dels pacients. Els espais es distribuïxen en una sala polivalent de fisioteràpia de 50 metres quadrats que comunica mitjançant vidre bidireccional amb la sala neurosensorial.

Hi ha també tres sales de teràpia individual per a terapeuta ocupacional, psicoteràpia i logopèdia. Així mateix, la unitat inclou un despatx per a treball social, un despatx mèdic per a consulta de rehabilitació i una sala de tècniques intervencionistes per a procediments com infiltració de toxina botulínica.

La decoració, adaptació del mobiliari i els materials han sigut especialment creats per a crear un espai acollidor i segur. Tot això ha suposat una inversió de la Conselleria de Sanitat de 245.825 euros.

Enfocament holístic

L’equip de la unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica el formen professionals de diferents àrees: especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, Neuropediatria i Psiquiatria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, psicòlegs, Treball Social, Infermeria i TCAE (tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria).

La cap del servici de Rehabilitació i coordinadora de la unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica, Mónica Jordá, ha explicat que “l’agrupació de diversos professionals interactuant sobre el xiquet en una mateixa unitat ens garantix una cohesió en el pla terapèutic i una perfecta coordinació a l’hora del diagnòstic i tractament del pacient”.

Una vegada el menor és derivat a la unitat, l’equip realitza una valoració conjunta i s’elabora un pla terapèutic integral i individual per a cada xiquet, que serà avaluat periòdicament. Sempre es busca un enfocament integral, biopsicosocial, en el qual s’assumix que el dany cerebral afecta globalment l’individu íntegrament, en totes les seues esferes: cognitiva, conductual, emocional, social, familiar i ocupacional.

En este enfocament holístic ocupa un lloc preferent l’atenció a la família que, després de l’enorme impacte que suposa la diversitat funcional en un dels seus membres, ha d’adaptar-se als seus rols i, moltes vegades, assumix una gran càrrega física i emocional.

“Volem considerar i acompanyar estes famílies perquè desenvolupen un paper actiu en la rehabilitació, amb l’objectiu d’empoderar els menors i el seu entorn i, així, aconseguir una plena inclusió social i que la seua rehabilitació interferisca el menys possible en les seues activitats escolars i en la vida familiar i social”, ha conclòs Mónica Jordá.