L’Hospital Doctor Peset utilitza la ressonància magnètica per a abordar la cirurgia i el tractament del càncer de mama amb més precisió

Esta tècnica d’obtenció d’imatges permet determinar l’extensió real del tumor i detectar altres focus que no s’havien detectat

Este centre fa més d’una dècada que du a terme biòpsies i marcatges guiats per ressonància magnètica en dones amb càncer de mama

L’Hospital Universitari Doctor Peset utilitza la ressonància magnètica per a abordar la cirurgia i el tractament del càncer de mama amb més precisió en pacients a les quals ja se’ls ha diagnosticat un tumor mitjançant tècniques convencionals (mamografia i ecografia).

Este centre sanitari públic valencià fa més d’una dècada que fa biòpsies i marcatges guiats per ressonància magnètica en dones amb càncer de mama i compta amb una gran experiència i un equip de professionals especialitzats en mamografia, ecografia, ressonància i tècniques de biòpsia.

Es tracta d’una tècnica complexa, que dura aproximadament una hora, la finalitat de la qual és detectar si hi ha diferents focus d’un tumor en la mateixa mama o si hi ha altres lesions en l’altra mama que, en principi, s’havia interpretat com a normal. Amb la biòpsia guiada per ressonància magnètica es pot determinar l’extensió real del tumor (amb un focus o diversos) o si hi ha tumor en la mama contralateral, una cosa que és indispensable per a plantejar la cirurgia.

“La ressonància mamària és la tècnica que millor valora la grandària tumoral i l’extensió de la lesió. Té una gran sensibilitat i ens permet detectar un 16 % de lesions addicionals, és a dir, de cada 100 dones diagnosticades de càncer de mama, 16 tindran més d’una lesió. A més, en la mateixa mama, dos de cada tres d’estes troballes seran malignes, la qual cosa farà que canvie l’abordatge del tumor fins a un 20 % dels casos”, ha assenyalat la doctora Rosana Medina, radiòloga de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Per exemple, un nòdul que inicialment tenia una grandària i es comprova que en presenta una superior mitjançant ressonància magnètica pot suposar que, el que inicialment es tractaria amb cirurgia conservadora, acabe en mastectomia o fins i tot es plantege la necessitat de tractament neoadjuvant per a reduir la grandària del tumor abans de la cirurgia.

Així mateix, la ressonància magnètica mamària és capaç de detectar fins a un 3 % de càncers en la mama contralateral, que s’havia interpretat com a normal amb les tècniques convencionals com la mamografia o l’ecografia.

No obstant això, tal com ha afirmat la doctora Medina, “cal tindre en compte que l’elevada sensibilitat de la ressonància magnètica mamària fa que augmenten els falsos positius, per això cal confirmar de manera obligatòria l’etiologia de qualsevol lesió addicional que es trobe. Sense l’anatomia patològica no es pot assegurar res i per això hem de biopsiar qualsevol lesió que supose un canvi en el tractament”.

Cirurgia més segura

Actualment, el servici de Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Doctor Peset fa mensualment una mitjana de 15 biòpsies i marcatges guiats per ressonància magnètica en dones amb càncer de mama. Este centre utilitza la tècnica amb totes les pacients diagnosticades de càncer de mama, en pacients de risc i en lesions de potencial biològic incert, així com en aquells casos en els quals hi ha dificultats per a interpretar les tècniques convencionals com pot ser el carcinoma lobulillar o les mames molt denses.

“A més de biopsiar les lesions que únicament són visibles per ressonància magnètica, realitzem el correcte marcatge dels límits exactes de la lesió i, així, evitem reintervencions quirúrgiques. Som capaços de mostrar el mapatge tumoral correcte i delimitar amb guia de ressonància els límits que necessita l’equip quirúrgic perquè la pacient es beneficie d’una cirurgia segura i el més estètica possible”, ha assegurat la doctora Medina.

Hui dia, el 80 % de les cirurgies de càncer de mama són conservadores. La tècnica utilitzada en l’Hospital Universitari Doctor Peset facilita la perfecta delimitació de la lesió per a obtindre una extirpació completa del tumor i marges lliures. A més, este centre sanitari disposa de manera integrada totes les tècniques d’imatge, amb la qual cosa s’incrementa la precisió i l’excel·lència.