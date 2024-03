L’obra de reforma i condicionament dels 830 m² de la sala ha suposat una inversió d’1.045.887 €

Les 17 habitacions disposen de monitoratge de electrocardiografía, tensió arterial no invasiva i saturació d’oxigen

L’Hospital General de València ha abordat una reforma integral de la sala de Cardiologia i Angiologia i Cirurgia Vascular. L’obra de reforma i condicionament dels 830 m² d’aquesta sala ha suposat una inversió d’1.045.887 €.

Amb la nova redistribució dels espais, la sala compta amb un total de 31 llits d’hospitalització. Distribuïdes en 17 habitacions; d’elles 14 són dobles i tres, individuals. A més, aquesta reforma suposa posar fi a les habitacions de quatre llits en aquest hospital.

El cap del servei de Cardiologia, Rafael Payá, ha explicat que abans de la reforma “no comptàvem amb habitacions individuals. Que són de gran importància en pacients que precisen qualsevol tipus d’aïllament. Totes les habitacions disposen de monitoratge de electrocardiografía, tensió arterial no invasiva i saturació d’oxigen, i amb un monitor que centralitza tota informació”.

A més, es disposa de sis unitats de telemetria també centralitzades en el mateix monitor. La qual cosa permet al pacient major autonomia i confort i iniciar la mobilització primerenca per a evitar altres riscos associats, així com la possibilitat d’acurtar l’estada hospitalària.

Amb la reforma s’ha habilitat també una habitació per a cardioversiones, que és un procediment en el qual s’utilitzen xocs elèctrics sincronitzats per a restablir un ritme cardíac normal. En aquesta habitació s’atén tant els pacients ambulatoris com als ingressats, perquè possibilita l’accés de llits hospitalaris per a realitzar aquests tractaments amb les màximes condicions de seguretat.

“Aquesta reforma suposa una important millora i modernització, que redunda en el confort, la seguretat i en les cures dels pacients, així com en la qualitat del treball dels professionals sanitaris”, ha afegit Payá.

Per a això, s’han redistribuït els espais per a major comoditat i ergonomia en el treball. En aquest sentit, s’ha millorat l’espai i la distribució de la zona clínica i de la zona de tractaments.