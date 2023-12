Aquesta exposició fotogràfica romandrà en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe del 12 al 18 de desembre



L’hemofília és un trastorn hemorràgic hereditari recessiu que a Espanya afecta a prop de 3.000 persones

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe acull del 12 al 18 de desembre la iniciativa ‘Hemo. Instants d’una vida’. Una exposició fotogràfica amb caràcter itinerant amb l’objectiu de visibilitzar l’impacte positiu de la investigació i la innovació en persones amb hemofília.

L’exposició es compon d’una sèrie de retrats elaborats per la periodista i fotògrafa documental, Ana Palacios. En una mostra que presenta els rostres i instants de la vida de cadascun dels seus sis protagonistes. Que narren el dia a dia amb hemofília.

Durant la inauguració José Luis Poveda, gerent de l’Hospital La Fe, ha agraït aquesta iniciativa a les entitats que l’han feta possible. “Aquestes accions, faciliten molt la comunicació entre pacients i els professionals sanitaris, i ens acosten a conéixer-los de prop. Això no deixa de ser un incentiu més per a continuar treballant i investigant en hemofília. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars”, ha expressat.

La Fe és el seté centre d’Espanya que acull aquesta exposició

La Fe és el seté centre d’Espanya que acull aquesta exposició. Que organitza CSL Behring amb la col·laboració de la Federació Espanyola d’Hemofília (Fedhemo), després d’haver passat per ciutats com Madrid, Vigo, Barcelona, Múrcia i Sevilla.

L’hemofília és una malaltia crònica, per la qual cosa els pacients requereixen un seguiment integral durant tota la seua vida. No obstant això, és important destacar, segons els experts, que el tractament de l’hemofília ha evolucionat de forma molt important en les últimes dècades. La qual cosa ha permés una millora significativa en la qualitat de vida dels pacients amb hemofília.

Santiago Bonanad, cap de la unitat d’Hemostàsia i Trombosi de l’Hospital La Fe, ha destacat durant la inauguració de l’exposició que la curació de la malaltia “continua sent la nostra meta i el nostre major repte. No obstant això, no podem negar que l’avanç de les teràpies en els últims anys ha suposat una millora exponencial en la vida dels pacients amb hemofília. Des de La Fe mantenim el nostre compromís amb els pacients a continuar treballant en aquest sentit”.