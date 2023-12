· La unitat d’Endoscòpia Respiratòria d’Alta Complexitat atén anualment 6.500 pacients

· La unitat de Distròfies Hereditàries de Retina té a més de 500 pacients en seguiment anualment

La unitat d’Endoscòpies Respiratòries d’Alta Complexitat i la unitat de Distròfies Hereditàries de la Retina han obtingut per part de la Conselleria de Sanitat. La certificació que les acredita com a unitats de referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

Aquesta designació converteix a totes dues unitats com a referents en tot l’àmbit territorial de la Comunitat per un període de cinc anys. A més, són unitats que destaquen per la seua activitat assistencial, docent i d’investigació.

La unitat d’Endoscòpia Respiratòria d’Alta Complexitat atén anualment més de 6.500 pacients i realitza unes 1.200 broncoscòpies entre flexibles i rígides. 200 exploracions endoscòpiques amb ultrasons i més de 3.000 procediments pleurals que inclouen des de l’ecografia i biòpsia fins a la toracoscòpia. La unitat disposa de quiròfan assignat regularment, entre altres procediments, per a la realització de criobiopsias. El tractament de reducció de volum pulmonar endoscòpic i la broncoscòpia rígida per a tractaments de la via aèria.

Per part seua, la unitat de Distròfies Hereditàries de Retina se centra en l’atenció, diagnòstic i tractament de pacients afectats per malalties oculars causades per mutacions genètiques. Aquesta unitat té un caràcter multidisciplinari, amb la intervenció de professionals d’oftalmologia, neurofisiologia i genètica i mantenen un contacte directe amb les associacions de pacients.

La unitat de Distròfies Hereditàries de Retina compta amb més de 500 pacients en seguiment anual, amb diagnòstics clínics i genètics confirmats en més del 75% dels casos, i més de 250 proves electrofisiológicas realitzades.

Reacreditacions

Al costat d’aquestes acreditacions, la unitat de pacients pediàtrics amb Fibrosi Quística. La unitat de Tumors Neuroendocrins i la de Rehabilitació de Lesionats Medul·lars també han rebut la reacreditació com a unitats de referència.

José Luis Poveda, gerent del departament de Salut València La Fe ha volgut felicitar a tots els professionals que conformen aquestes unitats per l’obtenció d’aquestes acreditacions i els ha animat a seguir en aquesta línia de treball que persegueix aconseguir l’excel·lència en l’atenció dels pacients.