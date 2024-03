Professionals de Medicina, Informàtica, Documentació Clínica i Enginyeria integren el nou departament

L’ús de la intel·ligència artificial per a fer més comprensibles les altes, per a optimitzar la imatge mèdica o contra el càncer de pròstata són alguns casos d’èxit

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha presentat en el seu comité departamental l’Oficina de Transformació Digital que ha activat per a canalitzar, planificar i optimitzar totes les innovacions en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions que hi haja en el departament. Durant la trobada també s’han exposat diverses solucions d’intel·ligència artificial posades en marxa en La Fe per a millorar l’experiència del pacient i la salut de les persones.

El gerent de La Fe, José Luis Poveda, ha indicat que el departament està immers “en un profund procés de transformació que no sols implica integrar els avanços tecnològics en totes les àrees, sinó també canviar les fórmules de treball i atenció a la ciutadania, i escalar-les a tots els nivells de l’organització”.

Per a ordenar i promoure totes eixes millores, La Fe ha obert una Oficina de Transformació Digital integrada per perfils tant sanitaris com d’altres disciplines. Professionals de Medicina, Informàtica, Documentació Clínica, Farmàcia, Infermeria i Enginyeria, entre altres, treballen en ella de manera coordinada.

Les funcions d’aquest equip multidisciplinari, segons ha explicat el subdirector de Sistemes d’Informació de La Fe, Cayetano Hernández, són la digitalització i automatització de processos administratius i clínics, garantir la interoperabilitat electrònica de les dades i la seua explotació per a optimitzar no sols la presa de decisions clíniques i administratives sinó també l’ús de recursos, així com l’adopció de tecnologies emergents i la formació.

En tots els casos, ha afegit el gerent de La Fe, es tracta de “incorporar amb total seguretat jurídica i ètica avanços que redunden en una medicina més personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional, i que a més beneficien a totes les baules de la cadena: pacients, professionals, investigadors i gestors sanitaris”.

A tall d’exemple, s’ha presentat la base de dades desenvolupada per l’hospital per a emmagatzemar i analitzar, de manera segura i preservant la privacitat, grans quantitats d’informació provinent de diferents fonts. També s’ha incidit en la necessitat de depurar, estandarditzar i tractar eixes dades perquè siguen interoperables, i s’han exposat alguns dels usos que s’ha donat ja a eixe magatzem centralitzat en Urgències i altres serveis.

Per part seua, el servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular ha compartit el seu projecte, que empra tècniques de lingüística computacional per a traduir informes anonimitzats d’alta mèdica a un llenguatge més comprensible per als i les pacients.

A més, s’han exposat dues eines d’intel·ligència artificial que s’han integrat plenament en els circuits assistencials del càncer de pròstata per a recolzar en la presa de decisions clíniques i amb finalitats investigadors.

Finalment, en l’àrea clínica d’Imatge Mèdica, la incorporació de la intel·ligència artificial en la reconstrucció de les imatges preses en TAC, PET o ressonàncies magnètiques està permetent optimitzar la seua qualitat, processar-les convenientment per a poder comparar-les, així com reduir el temps d’exploració i, per tant, la radiació que rep l’o la pacient.

A més, l’aplicació clínica de la IA en ingents quantitats de dades d’imatge, clínics i moleculars està cristal·litzant en models capaços d’anticipar si es desenvoluparà un tumor, com evolucionarà, quin serà el tractament més efectiu o si hi ha risc de recaiguda.