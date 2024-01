L’Hospital La Fe va realitzar un total de 341 trasplantaments d’òrgans en 2023



La Fe és el segon hospital que més trasplantaments realitza de tot el país en termes absoluts

València

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València va realitzar un total de 341 trasplantaments d’òrgans en 2023. Xifra que suposa un increment del 13% respecte al nombre de trasplantaments de l’any anterior. Eixe volum de trasplantaments situa a l’Hospital La Fe en la segona posició del rànquing de centres espanyols trasplantadors. Per darrere de La Paz de Madrid, segons últim informe de l’Organització Nacional de Trasplantaments.

En concret en 2023 l’Hospital La Fe ha realitzat un total de 124 trasplantaments de renyó (119 en adults i 5 infantils). 102 trasplantaments de fetge (96 adults i 6 infantils), 74 de pulmó, 35 de cor (33 adults i 2 infantils) i 6 de pàncrees.

Cal destacar que l’Hospital La Fe ha sigut l’hospital d’Espanya que ha realitzat el major nombre de trasplantaments hepàtics (102) i cardíacs (35). A més, és el tercer hospital quant a trasplantaments pulmonars (74).

A més, “La Fe és dels pocs hospitals d’Espanya que realitza tot tipus de trasplantaments i l’únic de la Comunitat Valenciana. Que realitza trasplantaments infantils”, ha assenyalat la doctora Pilar Argente, directora de l’àrea clínica d’Anestèsia-Reanimació i Bloc Quirúrgic de l’Hospital La Fe.

L’Hospital La Fe és pioner en l’ús de ECMO

L’Hospital La Fe de València és el centre sanitari amb major experiència nacional la utilització del que es coneix com ECMO. El sistema d’oxigenació per membrana extracorpòria o ECMO, per les seues sigles en anglés, és un equip de ventilació mecànica que permet realitzar la funció respiratòria i netejar la sang, mentre que els pulmons poden romandre menys actius.

En 2006 va implantar el programa, sent el primer centre a nivell nacional a disposar d’equip ECMO que es desplace a altres hospitals. En concret l’any passat, en 2023, l’Hospital La Fe va realitzar un total de 17 eixides a altres hospitals per a tractar a pacients amb aquest sistema ECMO.

En relació amb els equips mòbils en l’extracció de donació en asistolia controlada –donació després de parada cardíaca- l’Hospital La Fe va començar el programa de donació cardíaca al novembre de 2022.

“Actualment aquest programa suposa el 18% de l’activitat de trasplantament cardíac a nivell nacional. En l’últim any, La Fe ha realitzat 8 eixides de l’equip mòbil d’extracció cardíaca amb circulació extracorpòria (CEC mòbil)” ha destacat la coordinadora de Trasplantaments de l’Hospital La Fe, la doctora Ana Tur.

Donacions d’òrgans

Un any més les dades situen a la Comunitat Valenciana per damunt de la mitjana nacional i europea quant a donació d’òrgans. Quant a donacions d’òrgans, l’Hospital La Fe és el tercer de la Comunitat Valenciana amb un total de 43 en 2023, per darrere de l’Hospital General Universitari de Castelló (45) i l’Hospital Doctor Balmis (44).

El gerent del departament de salut València La Fe, el doctor José Luis Poveda, ha destacat “la gran labor de tots els serveis mèdics i unitats de l’Hospital La Fe amb equips multidisciplinaris, de professionals sanitaris i no sanitaris, que treballen de manera absolutament coordinada per a aconseguir que cada any aquest centre siga referència nacional. Eixe elevat nivell d’esforç i compromís de tots els nostres professionals és sens dubte una garantia per a oferir les millors cures als nostres pacients”.