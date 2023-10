El servei de Medicina Intensiva ha estat distingit com a centre de formació Eco-ACC per part de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries

El servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de la Ribera ha estat acreditat per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries (SEMICYUC) en la realització d’ecografies en pacients crítics.

Esta distinció reconeix l’alt nivell de qualitat de l’ecografia clínica. Que realitza la Unitat de Vigilància intensiva (UVI) de l’Hospital d’Alzira en les seues diferents formes: pulmonar, pleural, cardíaca, vascular i cranial, entre altres.

Esta acreditació converteix a l’Hospital de la Ribera en centre de referència a nivell nacional

Així mateix, esta acreditació converteix a l’Hospital de la Ribera en centre de referència a nivell nacional. Per a la formació de metges intensivistes i metges interns residents, en el maneig de l’ecografia com a procediment diagnòstic fonamental. En l’abordatge del pacient de vigilància intensiva.

En este sentit el doctor Víctor Gascón, metge adjunt de l’UVI de l’Hospital de la Ribera. Ha estat designat com a supervisor nacional per a la formació d’ecografia de pacient crític. Cal destacar que només 35 intensivistes a Espanya tenen esta designació.

Segons ha destacat el cap del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la Ribera, doctor Rafael Garcés. “Amb esta acreditació es reconeix l’enorme experiència dels nostres professionals en la utilització de les ecografies, de les quals realitzem més de 2.000 a l’any”.

Distinció dins del programa d’acreditació en Ecografia en Medicina Intensiva i Crítica (Eco-ACC) de la SEMICYUC

El d’Alzira és un dels 40 hospitals d’Espanya a obtindre esta distinció dins del programa d’acreditació en Ecografia en Medicina Intensiva i Crítica (Eco-ACC) de la SEMICYUC objectiu de la qual és garantir un alt nivell en l’ús d’esta eina per als professionals de Medicina Intensiva, així com impulsar-la com una eina d’ús habitual en les UVI.

L’ecografia en el pacient crític és una eina innòcua i fiable. Avalada per les societats internacionals que permet al metge intensivista obtindre informació a peu de llit. Per a orientar el diagnòstic i el tractament del pacient en diferents escenaris clínics.

A més, és un mètode de monitoratge hemodinàmic no invasiu i permet la realització guiada de procediments invasius, disminuint les possibles complicacions.