L’Hospital Universitari de la Ribera lidera una investigació per a millorar la qualitat del son de pacients amb insomni

A través d’una APP, el pacient accedeix a una sèrie d’exercicis i jocs que li permeten entrenar habilitats cognitives estretament relacionades amb l’insomni

Després d’una fase preliminar de l’estudi, que ha llançat notables resultats a curt termini. Es pretén desenvolupar ara un assaig clínic de dos mesos amb més d’un centenar de voluntaris

L’Hospital Universitari de la Ribera està duent a terme un estudi pioner. Destinat a desenvolupar un programa d’entrenament cognitiu basat en les noves tecnologies. Amb l’objectiu de millorar la qualitat del somni en pacients amb insomni.

Este programa consisteix a estimular els circuits neuronals del cervell. Mitjançant activitats i exercicis cognitius amb l’objectiu d’activar, entrenar i enfortir la funció executiva del pacient. Això és, el conjunt d’habilitats que permeten a una persona planificar. Organitzar i controlar les seues accions i pensaments i que guarden una gran relació amb l’insomni.

Servei de Neurofisiologia i de la Unitat del Son de l’Hospital de la Ribera

Segons ha destacat el cap del Servei de Neurofisiologia i de la Unitat del Son de l’Hospital de la Ribera, Dr. Javier Puertas. “Concretament, entrenem l’habilitat d’inhibició, que permet gestionar els pensaments i preocupacions que poden interferir amb la capacitat d’agafar el son. Moltes persones amb insomni experimenten una sèrie de pensaments i preocupacions en el llit, que poden ser difícils de detindre o deixar de costat”.

En este sentit, l’entrenament de l’habilitat d’inhibició “pot ajudar estes persones a controlar els seus pensaments i preocupacions, permetent-los relaxar-se i agafar el son. A més, l’habilitat d’inhibició també és important per a la regulació de les respostes emocionals que poden acompanyar l’insomni. Com l’ansietat o la frustració”.

Utilització d’una APP

Per a dur a terme este entrenament, s’utilitza una APP. A través de la qual es presenten diferents exercicis a manera de joc que les persones han de seguir per a entrenar la seua funció cognitiva. Esta aplicació pot ser utilitzada des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a Internet. La qual cosa permet adaptar el programa als horaris i necessitats de cada participant.

El desenvolupament d’esta eina d’intervenció en línia ha estat possible gràcies al consorci de cooperació. Format per la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), l’Hospital de la Ribera i la Universitat Nebrija. Junt a l’acord interinstitucional entre la Universitat Nebrija i l’empresa internacional CogniFit.

Segons ha assenyalat Jon Andoni Duñabeitia, catedràtic de la Universitat Nebrija i director del Centre d’Investigació de Nebrija en Cognició (ZINC). “Fruit del treball conjunt entre institucions estem un pas més prop de proporcionar una eina terapèutica de precisió per a la població amb problemes del son”.

Resultats preliminars

L’estudi ja s’ha desenvolupat de manera preliminar durant 2022 en pacients de la Unitat del Son de l’Hospital d’Alzira. La qual cosa ha permés establir el temps d’entrenament oportú per a aconseguir efectes sobre els pacients estudiats.

Així, els resultats d’esta primera fase han mostrat que “en només 15 dies d’intervenció, s’obtenen millores sobre la qualitat del son. Els pensaments preocupants, la simptomatologia ansiosa i depressiva i, en general, sobre la qualitat de vida del pacient”. Ha assenyalat el Dr. Puertas, qui ha recordat com “la falta de son comporta alteracions en el funcionament diari i la qualitat de vida dels afectats, que presenten falta d’energia, una menor capacitat d’atenció, unes certes dificultats per a mantindre la concentració i un estat d’ànim decaigut”.

La majoria dels pacients que han participat en esta fase han assenyalat que, després del programa d’entrenament, agafen el son amb major facilitat. Notant major descans durant la nit i despertant-se amb la ment més clara.

Voluntaris que desitgen millorar el seu insomni

“El següent pas en el qual ja s’està treballant consistirà a avaluar l’efectivitat del programa a través d’un assaig clínic que tindrà una duració de dos mesos i per al qual necessitem més de 100 voluntaris”, ha afirmat José Luis Tapia, investigador FPU (Formació de Professorat Universitari) en la Universitat Nebrija.

Per a esta fase, s’ha habilitat una plataforma en línia, a través de la qual els voluntaris podran realitzar l’entrenament de manera autònoma, amb supervisió terapèutica en remot per part de l’equip d’investigació, que contactarà amb els pacients en cas necessari.

Cada dia s’habilitaran en la plataforma nous exercicis o activitats que els participants hauran de completar. “El temps mitjà de dedicació per dia és de 45 minuts, podent accedir a la plataforma des de qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, ordenador, tauleta). L’entrenament té una duració de 8 setmanes i es requereix realitzar les activitats un mínim de 5 dies per setmana”, ha assenyalat Tapia.

Per a accedir a l’assaig clínic és necessari tindre entre 18 i 65 anys, dificultats per a conciliar o mantindre el son almenys 3 nits per setmana en els últims 3 mesos i no treballar en horaris nocturns.

Els interessats a participar en este assaig clínic han d’accedir a la plataforma (www.duermebien.org), des d’on se’ls aportarà informació més detallada i podran començar el registre d’activitats.

Insomni

L’insomni és el trastorn del son més comú entre la població general i el que genera més consultes mèdiques. Es caracteritza per la dificultat per a iniciar o mantindre el son. Així com per despertares primerencs.

S’estima que més del 30% de la població pateix o ha patit insomni clínic en algun període de la seua vida. Superant el 50% quan es tenen en compte els seus símptomes aïllats.