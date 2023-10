Ha estat la primera intervenció urològica de la Comunitat Valenciana en la qual s’ha utilitzat este dispositiu robòtic

L’operació, una prostatectomia radical, es va realitzar a principis de mes i el pacient va ser donat d’alta en 48 hores

Este tipus de procediment genera menys complicacions per al pacient, qui roman menys temps ingressat i torna abans a la seua vida quotidiana

L’Hospital Universitari de la Ribera ha realitzat la seua primera operació amb el sistema de cirurgia assistida per robot (RAS) Hugo.

El d’Alzira es converteix, així, en un dels primers centres hospitalaris espanyols en la utilització d’este nou robot. En el qual la Conselleria de Sanitat ha invertit 2,3 milions d’euros, i en el primer hospital de la Comunitat Valenciana que l’utilitza en una intervenció urològica.

Així, el passat 2 d’octubre, servei d’Urologia de l’Hospital d’Alzira va realitzar amb èxit esta primera intervenció. Una prostactetomia radical, a un home de 58 anys, que va ser donat d’alta a les 48 hores. Des de llavors, altres 2 pacients han estat sotmesos a procediments urològics amb este dispositiu.

Cal destacar que per a ventilar als pacients durant estes intervencions, els anestesiòlegs han utilitzat un nou respirador, amb ventilació controlada per flux. Adquirit recentment per l’Hospital de la Ribera.

El sistema Hugo RAS en una plataforma modular amb quatre braços autònoms que es desplacen fàcilment d’un quiròfan

L'equipament combina una consola des d'on opera el cirurgià. Connectada als quatre braços, que disposen d'instruments articulats i tecnologies quirúrgiques avançades, i un sistema de visualització en 3D d'alta definició.

Segons ha destacat el doctor Antonio Benedicto, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de la Ribera. “Durant la intervenció, el cirurgià manté ple control dels braços del robot i els instruments mentre roman assegut davant la consola. En la qual el sistema 3D permet veure zones de difícil accés i ampliar la imatge. Al mateix temps que pot visualitzar tot l’entorn del quiròfan i comunicar-se fàcilment amb l’equip de professionals que participa en l’operació”.

Hugo RAS està dissenyat per a realitzar intervencions urològiques, ginecològiques i de cirurgia digestiva

El sistema Hugo RAS està dissenyat per a realitzar intervencions urològiques, ginecològiques i de cirurgia digestiva. Segons ha assenyalat el coordinador de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de la Ribera, doctor José Emilio Llopis. “La previsió és realitzar al voltant de 100 intervencions urològiques amb el sistema Hugo durant el primer any d’utilització i que, a partir de 2024, els serveis de Cirurgia Digestiva i Ginecologia se sumen a la utilització d’esta nova tecnologia”.

La cirurgia assistida per robot ofereix als pacients els avantatges de la cirurgia mínimament invasiva. Amb menys complicacions, menys dies d’hospitalització i una volta més ràpida a les activitats personals i professionals.

Segons el doctor Llopis, “la incorporació de noves tecnologies al nostre hospital reforça el compromís que mantenim, d’una banda, amb els nostres pacients, i és una mostra de l’esforç dels nostres professionals per mantindre’s permanentment actualitzats en les tècniques més eficaces i noves”