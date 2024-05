L’IES Almussafes amplia la seua oferta formativa

Nova llei d’FP i aposta per la FP DUAL i l’Acreditació de Competències.

A ningú se li escapa que vivim en una societat en constant canvi i evolució. El que hui és vàlid, demà ja no.

El que hui és l’últim model de mòbil o de televisió, en dos mesos estarà obsolet. Tot es mou molt de pressa i la necessitat d’actualització és quasi constant. Si bé vivim immersos en aquesta voràgine de perpètua actualització, cal destacar moments especials, en els quals es donen canvis més dràstics. Semblara que, com en una presa, es van acumulant xicotets factors que fan que en un moment donat s’òbriga l’exclosa i es produïsquen salts en els quals diríem, passem de nivell.



En educació estem en un d’eixos moments. El canvi en la societat, tant la nostra com les que ens envolten, en les empreses i la seua manera de gestionar els recursos materials i humans, han provocat que la manera d’entendre la formació dels treballadors i treballadores haja canviat.

I per a donar resposta a aquest nou paradigma, les empreses han deixat de mirar tant a les Universitats i han girat els seus ulls a la Formació Professional. Tant és així que podem trobar cicles formatius de les famílies professionals d’Administració i Gestió, Instal·lació i Manteniment, Fabricació Mecànica, Informàtica i Sanitat, on trobarem que la seua ocupabilitat i remuneració supera amb escreix a carreres universitàries.

Per a donar resposta a aquesta demanda de la societat i el món empresarial, s’han vingut desenvolupant canvis que donen lloc a la nova llei d’FP que entrarà en vigor el curs que ve 2024-2025.

Entre totes les modificacions que trobarem cal destacar algunes com la major presència de l’alumnat en centres de treball, l’anomenada PF DUAL (s’augmenten les hores de les anomenades “pràctiques en empreses”), la flexibilització dels mòduls (possibilitat de realitzar “mòduls solts”), l’acreditació de competències professionals per part dels centres d’FP i la dinamització dels cicles semipresencials.

Tot això amb la intenció de potenciar la formació contínua i facilitar la possibilitat de continuar creixent formativamente mentre es treballa.

És en aquesta situació on l’equip docent de l’IES Almussafes, amb la seua directora Verónica Esteve al capdavant, es fa ressò de la proposta que ens porta aquesta nova llei i li dona forma. En aquest IES ja es treballava en aquest sentit, escometent a poc a poc els canvis necessaris per a adequar-se a aquesta nova realitat.

A més de comptar amb tallers especialitzats, una aula d’emprenedoria i una aula ATECA (tecnologia aplicada) amb moderns equips d’impressió 3D, entre altres, i brindar a l’alumnat la possibilitat de participar en projectes europeus Erasmus +, aquest centre està immers en la xarxa Novigi de centres per a la promoció de la innovació pedagògica i organitzativa en l’educació i en el programa Qualitas per a l’assegurament de la qualitat en centres públics. També trobarem amb personal Certificat per a dur a terme les Acreditacions de Competències Professionals.



Quant a l’oferta formativa, compta amb estudis en de les famílies professionals d’Administració i Gestió, Instal·lació i Manteniment, Fabricació Mecànica, arrancant el pròxim curs el seu cicle de Manteniment Electromecànic en format semipresencial .



Trobem perquè, en l’IES Almussafes un centre viu i actual, amb una oferta formativa que compta amb alguns dels cicles de major inserció laboral i remuneració, que s’erigeix com a motor de l’entorn en el qual està enclavat i element dinamitzador de la societat valenciana i de les seues gents, on es pot trobar resposta a les nostres necessitats i inquietuds formatives i laborals.