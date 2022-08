L’IES d’Alcàsser, un dels instituts triats per la Generalitat per a la instal·lació de plaques solars

Aquesta actuació s’emmarca dins del programa ‘ZERO, energia de proximitat’ de la Generalitat Valenciana

L’IES d’Alcàsser ha sigut un dels instituts triats per la Generalitat Valenciana per a la instal·lació de plaques solars. Es tracta d’una actuació emmarcada dins del programa ‘ZERO, energia de proximitat’, impulsat per les Conselleries d’Educació, Cultura i Esport i Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que té com a objectiu generar energia solar neta.

Un total de 114 plaques solars s’instal·laran en instituts públics valencians. Així, com ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «és una gran notícia que l’IES Alcàsser es trobe dins dels centres educatius seleccionats, ja que no només el transformarem és un espai autosuficient energèticament, sinó que segueix la línia de les accions que estem impulsant des de l’Ajuntament per a la creació d’un municipi més verd».

A més, els excedents elèctrics es destinaran a la creació d’una Comunitat Energètica Local, que beneficiarà a les famílies en situació de vulnerabilitat d’Alcàsser.

El període de licitacions arrancarà a la tardor, i es preveu que, durant la pròxima primavera, es comence amb la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.