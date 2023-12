Estudiants de Foios i de països com Grècia, Itàlia, Portugal, Croàcia i França han netejat la platja dins d’un projecte educatiu europeu

L’alumnat de 2n d’ESO de l’IES Escultor En Francesc Badia ha participat aquest dilluns. Juntament amb alumnat europeu, en la neteja de residus de la platja de Foios.

Una activitat que forma part del projecte internacional ‘Let’s Love The Mediterranean Sea’. En el qual participen centres educatius d’Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal, Croàcia i França.

Aquest projecte té com a objectiu conscienciar l’alumnat de la importància de la mar Mediterrània en la nostra cultura. Les seues activitats promouen la sensibilització i la futura actuació de l’alumnat per a cuidar i valorar aquest medi de manera sostenible i evitar la seua degradació. Tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

L’institut de Foios ha sigut precisament el primer a donar començament a aquesta iniciativa i ha sigut amfitrió de desenes d’estudiants internacionals en el municipi. Ana Claramunt, Vicen Valls, Mavi Ripoll, María Molés i Raquel Domingo són les docents que han coordinat el projecte.

Els equips han recollit el fem que han trobat a la platja i l’han classificat per tipus de residus

Per a això, l’alumnat de 2n d’ESO ha treballat en parelles juntament amb uns altres estudiants de Grècia, Itàlia, Portugal, Croàcia o França. “Els equips han recollit el fem que han trobat a la platja i l’han classificat per tipus de residu per a analitzar quins s’han trobat més, i posteriorment s’han depositat en els contenidors de reciclatge”. Explica Raquel Domingo, vicedirectora i professora de Biologia de l’IES.

Després d’aquesta primera experiència, l’activitat es repetirà en platges dels països participants i posteriorment es posarà en comú a través de la plataforma educativa eTwinning de la Comissió Europea. Que facilita el treball d’aquests programes educatius europeus.

“La protecció del medi ambient s’ha de treballar en conjunt des de l’àmbit privat i públic, però també en l’àmbit local i internacional. És fonamental que des de joves siguem conscients del nostre impacte. Per la qual cosa es tracta d’una iniciativa molt positiva”, ha valorat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz.

Programa Erasmus

L’institut de Foios no sols està vinculat a la Unió Europea (UE) amb aquest projecte. L’alumnat de 3r d’ESO participa en Erasmus, el programa de la UE per a donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa, amb el projecte ‘A sustainable city for the future’. Coordinat per Ana Claramunt i Carlos Barrachina.

El principal objectiu és conscienciar l’estudiantat de la importància de la sostenibilitat en el medi ambient perquè. Mitjançant la realització de totes les activitats, siguen capaços de veure que cuidant el medi ambient podem construir un futur millor per al planeta Terra. També tenint en compte els ODS i l’Agenda 2030.

En concret, aquest grup forma part del programa d’intercanvi amb Grècia (on ja ha viatjat), Dinamarca i Polònia, i serà amfitrió d’estudiants dels centres educatius participants per a treballar qüestions com la diversitat cultural. Les formes de transport sostenible o solucions ecològiques i d’energies renovables.