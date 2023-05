Els membres de l’equip directiu de l’institut Joan Fuster de Sueca reivindiquen que s’incloguen les peticions d’ampliació del centre. En el procés a seguir per la Conselleria d’Educació en el Pla Edificant.

Unes peticions que ja es van consensuar amb la mateixa conselleria. Però que fins que les tramitacions administratives no es facen efectives no donarà inici, estimant-se que l’ampliació del centre no es faça realitat com a mínim en cinc anys.