L’IES La Marxadella participa en el projecte ‘FP+: Oportunitat per a la capacitació de professionals responsables amb el Desenvolupament Sostenible’

El projecte té com a objectiu vincular el món del treball i la formació professional amb la defensa i promoció de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’IES La Marxadella va ser un dels quatre centres de la Comunitat Valenciana triats per a acollir l’exposició itinerant integrada en el programa

L’IES La Marxadella va albergar del 16 al 23 de maig l’exposició itinerant del projecte ‘FP+: Oportunitat per a la capacitació de professionals responsables amb el Desenvolupament Sostenible’ emmarcat en el programa ISCOD-PV, l’objectiu del qual és contribuir a la vinculació del món del treball i la formació professional reglada en la Comunitat Valenciana amb el compromís, la defensa i la promoció de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible d’equitat de gènere, treball decent, consumisc responsable i protecció del medi ambient.

Així, l’IES La Marxadella va ser un dels quatre centres de Formació Professional de la Comunitat Valenciana triats per a acollir aquesta mostra, que pretén crear un espai de trobada per a desenvolupar el concepte de ‘comunicació transformadora’ i generar una experiència formativa sobre la base del lema “Repensar el present i imaginar un futur sostenible”. D’aquesta manera, dissabte passat 21 de maig es va celebrar una jornada de portes obertes en el centre torrentino, amb l’objectiu de fomentar un compromís social per a la consecució dels ODS des de l’àmbit local.