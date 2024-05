Restauració del valuós fons documental antic que es conserva en l’Arxiu Municipal de Sueca

Compromís de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana per a dur a terme de manera gratuïta

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Arxiu Històric i Patrimoni, ha aconseguit el compromís de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana per a dur a terme de manera gratuïta un projecte de restauració. Del valuós fons documental antic que es conserva en l’Arxiu Municipal de Sueca.

«Després de la sol·licitud que vam fer arribar a la Generalitat, hem aconseguit que, de manera puntual i gratuïta per a la ciutat. S‘inicie esta col·laboració que suposarà un gran benefici per a l’Arxiu de Sueca, en recuperar la documentació medieval i foral que es troba en mal estat perquè els investigadors la puguen consultar», ha explicat el regidor d’Arxiu Històric i Patrimoni, Joan López.

El mes de febrer passat, Patricia Real, tècnica superior en conservació i restauració de patrimoni bibliogràfic documental i obra gràfica de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, va visitar l’Arxiu Històric de Sueca per a realitzar un diagnòstic de l’estat de conservació dels llibres manuscrits dels segles XV i XVI “Sumaris, Provisions i Actuacions del Justícia”, i planificar la seua restauració, determinant que l’estat que presenten correspon a una deterioració normal a causa del pas del temps, i al paper i la tinta utilitzats.

Després de realitzar les oportunes fotografies, es va dictaminar un diagnòstic per a la seua posterior intervenció que consistirà, ara, en el desmuntatge, neteja mecànica, tractament en humit per a llavar els documents, laminació dels papers que ho necessiten per a consolidar les tintes i cosit de la mateixa manera que l’original.