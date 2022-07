Oberta la inscripció dels Premis Carles Santos

Amb aquesta primera fase de presentació de candidatures es posen en marxa els cinquens Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que atorgaran guardons en les 18 categories següents: artista o grup revelació, millor disc de cançó d’autor, millor disc de música clàssica, millor disc de música antiga i barroca, millor disc de música contemporània i experimental, millor disc de música d’arrel tradicional, millor disc de fusió i mestissatge, millor disc de música urbana, millor disc de ‘jazz’, millor disc de pop, millor disc de ‘rock’, millor disc de música per a famílies, millor cançó, millor disseny, millor vídeo musical, millor gira, millor disc i premi d’honor. A més, s’hi tornarà a incloure el premi del públic, que es decideix per votació popular en línia. Cada persona podrà votar només una candidatura i s’admetrà només un vot per IP.