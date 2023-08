L’IVAM presenta “Juguetoria”: Una joguineria on l’art i joc es donen la mà

Un espai de creació i fantasia per als més menuts

Juguetoria: quan els xiquets es converteixen en artistes

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha donat vida a una iniciativa innovadora anomenada “Juguetoria”, on els xiquets són els veritables protagonistes. L’espai està dissenyat com una joguineria però amb una diferència crucial: ací, els menuts de la casa es converteixen en creadors d’art.

“Juguetoria” és molt més que una simple joguineria. És una proposta que combina l’art, la creativitat i el joc, oferint als xiquets un món de possibilitats on poden expressar-se lliurement. L’acció es centra en la sala Lab 2 de l’IVAM, on s’ha construït una veritable fàbrica de joguets basada en la fantasia.

No obstant això, l’espai no es limita únicament a la creació d’objectes. Va més enllà, satisfent la innata necessitat dels xiquets de jugar en qualsevol lloc. El més bonic de tot és que els xiquets no estan sols en aquesta aventura; altres companys de joc, així com els seus pares, es sumen a la diversió.

Cada matí durant l’estiu, amb accés lliure i gratuït sense necessitat de reserva prèvia, la sala es converteix en un bullici d’activitat. Amb diferents peces de construcció a la seua disposició, els xiquets poden experimentar, imaginar i construir diferents maneres d’habitar els espais.

Aquesta proposta de l’IVAM no solament busca entretenir, sinó també apropar l’art als més joves. Amb un enfocament en l’experimentació, les performances i la imaginació, “Juguetoria” pretén inculcar en els xiquets un amor per la llibertat creativa.

La iniciativa està principalment dirigida a xiquets d’entre 3 i 8 anys, però està oberta a qualsevol persona amb un esperit juganer. Aquells interessats en unir-se a la diversió poden fer-ho fins al 3 de setembre.

En definitiva, “Juguetoria” és una excel·lent manera de combinar l’educació i l’entreteniment, demostrant una vegada més el compromís de l’IVAM amb la promoció de la cultura i l’art en la societat valenciana.