Llauradors i ramaders de LA UNIÓ es van desplaçar ahir en tractor fins a Madrid

Llauradors i ramaders de LA UNIÓ esvan desplaçar ahir en tractor fins a Madrid. Altres hui amb autobús per a participar en una manifestació en defensa del sector

La falta de resposta efectiva per la sequera, solucions a la fauna salvatge. La implantació del quadern digital, adaptació dels ecorregíms de la PAC, entre alguns dels motius de la protesta

La Unió Llauradora i Ramadera, juntament amb la resta d’organitzacions territorials de la Unión de Uniones. Ha convocat demà una manifestació a les portes del Ministeri d’Agricultura davant la falta de resposta per al sector agrari sumit en una greu crisi aguditzada a més per l’encariment dels costos de producció.

La manifestació consisteix en una marxa formada per diferents columnes de tractors que han eixit o eixiran des de diversos punts de les comunitats autònomes de la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura i Madrid i que desembocaran demà en la protesta de llauradors i ramaders que discorrerà des de la Porta d’Alcalá fins al Ministeri d’Agricultura, per a reclamar mesures contundents i una defensa real del camp.

Per part de LA UNIÓ, des de la comarca d’Utiel-Requena està previst que partisquen al voltant de 10 tractors amb destinació a Madrid. Aquesta nit en diverses góndoles ja que no s’ha rebut permís per a circular per carretera. Hui, des de les 7,30 hores, eixiran des de Torrejon de la Calzada amb destinació a Madrid. A més, un altre grup de llauradors i ramaders valencians acudiran des d’altres punts de la Comunitat Valenciana amb autobús. Més de 120 persones de LA UNIÓ s’esperen demà a Madrid.

Escasses mesures preses per part del Govern per a pal·liar l’impacte de la sequera

La protesta és entre altres coses per a fer patent el malestar per les escasses mesures preses per part del Govern per a pal·liar l’impacte de la sequera. La negativa a retardar la implantació del quadern digital d’explotació. Una adaptació dels ecorregíms de la PAC a la realitat del sector agrari valencià, mesures eficients i reals davant els danys de fauna silvestre (senglars, conills, caça major, flamencs, esquirols…), cada vegada més evidents en el camp valencià, una modificació de la llei de millora del funcionament de la cadena alimentària perquè implemente mesures reals per als productors i que la rebaixa de l’IVA al consumidor dels productes agroalimentaris tinga una repercussió efectiva sobre els qui produeixen aqueixos aliments.

Programa manifestació

Ahir dimarts 4 de juliol els tractors de LA UNIÓ ixen esta nit en gòndola cap a la província de Madrid

Hui dimecres 5 de juliol:

Eixides en tractor de la delegació valenciana des de Torrejón de la Calzada (7.30h) cap a Madrid.

Puerta de Alcalá: 10.30h

Atenció als mitjans: 12h-12.30h front al Ministeri d’Agricultura