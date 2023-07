Més de 100 llauradors i ramaders de La Unió Llauradora i Ramadera i 10 tractors, juntament amb la resta d’organitzacions territorials de la Unión de Uniones, han participat hui en una manifestació a les portes del Ministeri d’Agricultura davant la falta de resposta per al sector agrari sumit en una greu crisi aguditzada a més per l’encariment dels costos de producció.

La manifestació ha consistit en una marxa formada per diferents columnes de tractors que han eixit des de diversos punts de les comunitats autònomes de la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura i Madrid i que han desembocat en una protesta que ha arribat des de la Porta d’Alcalá fins a la seu del Ministeri d’Agricultura, per a reclamar mesures contundents i una defensa real del camp.

La protesta pretenia, entre altres coses, reivindicar propostes que palíen de veritat l’impacte de la sequera i la guerra a Ucraïna, ja que les que hi ha, no s’han executat encara i només cobriran al voltant del 3% de les pèrdues del sector. L’organització critica que el Govern vulga multiplicar les ajudes que diu que dona a força de posar-les una vegada i una altra en els titulars, però la situació del camp no millora i les ajudes als llauradors i ramaders segueixen sense arribar en la mesura que deuen.