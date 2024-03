La Casa de la Cultura de Sueca ha acollit la projecció del documental ‘Lligams, fils que cuiden la vida’ com a part de les activitats organitzades per l’Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de la Dona.

El documental, dirigit per Lidia Hervás, aborda el biaix de gènere en l’atenció mèdica a les dones, centrant-se especialment en la violència obstètrica

El documental, dirigit per Lidia Hervás, aborda el biaix de gènere en l’atenció mèdica a les dones, centrant-se especialment en la violència obstètrica. A més, destaca la importància de visibilitzar aquest biaix en la medicina i el paper dels grups de dones. Que promouen un canvi en l’atenció a les mares.

L’activitat ha comptar amb la participació de figures destacades com Helena Gandia. Llevadora de l’Hospital d’Ontinyent, Teresa Pérez asesora de lactància i representant d’Amamanta, Aida Máñez, presidenta de El parto es nuestro, i la regidora d’Igualtat, Sari Sáez. L’objectiu del documental és analitzar les causes, els problemes en l’atenció i proposar solucions per al futur.

Per la seua part, la regidora ha subratllat la rellevància d’abordar aquest tipus de violència. Menys coneguda però significativa, i ha agraït la participació activa de les dones presents en el debat posterior.

Una vegada finalitzada la projecció del documental, ha tingut lloc un espai on les dones han pogut expressar i compartir quines són les seues experiències i vivències pròpies, destacant la necessitat d’activitats que posin de manifest aquestes situacions.