Lliurament de distincions i mèrits de la Policia Local de l’Alcúdia 

La Casa de la Cultura acull la quarta edició de l’acte protocol·lari de lliurament de mèrits i distincions de la Policia Local de l’Alcúdia. Al qual van acudir els principals caps de les forces i cossos de seguretat de la comarca.

L’acte, celebrat dissabte 4 de febrer, va començar amb la intervenció de la soprano Carme Marí. A més de la projecció d’un audiovisual que baix el lema: “Ajudar, servir, protegir”. va fer un somer repàs de les tasques de la Policia Local a l’Alcúdia. Un treball que bàsicament té com a objectiu fer més fàcil la convivència al poble. Perquè tots i totes puguen viure amb tranquil·litat i desenrotllen les seues aficions amb seguretat.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, va destacar els convenis signats o que se signaran en breu amb diferents administracions i entitats. Per tal de millorar la seguretat i la qualitat de vida de la ciutadania. Ente ells, cal destacar el signat amb el Col·legi de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana. Per tal de fer seguiment i indagacions en casos de Violència de Gènere. També el signat amb la Conselleria d’Hisenda, en virtut del qual passen a la Policia Local competències en matèria de locals de joc electrònic. Que abans tenia la Policia Autonòmica.

Per la seua banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Rubén Grau, va destacar, entre d’altres campanyes dutes a terme per la Policia Local de l’Alcúdia. La creació del nou departament de Mediació, fruit de l’adhesió a la xarxa de mediació de la Comunitat Valenciana. A través de Mediaprop, la policia ja pot intervenir amb els afectats d’una manera directa, per tal de no haver d’arribar a judicialitzar els conflictes.

Lliurament de distincions i mèrits

El lliurament de distincions i mèrits va estar presidit per l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, Raquel Ibáñez Sánchez, subdelegada del Govern, i Josep Maria Angel, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències. Acompanyats també pel regidor de Seguretat Ciutadana, Rubén Grau.

Es lliuraren en primer lloc les Felicitacions públiques a títol individual, premiant l’actuació de 3 agents i un oficial per la investigació i detenció dels presumptes autors del robament de set mil metres de cable de coure a un polígon industrial, Ma José Martínez, Manuel Azañón i Juan Felip i a l’oficial José Estarlich, per la seua labor i professionalitat. També es van lliurar a l’administrativa del Cos de la Policia Local, Lourdes Machado, als membre de Protecció Civil Ferran García i Alaae Kasmi. Per a finalitzar el capítol de felicitacions, es va cridar també el degà del Col·legi Oficial de Detectius de la CV, Octavio Morella i el vocal Emilio Rodríguez.

Lliurament de les medalles al mèrit policial amb distintiu blau

A continuació es van lliurar les medalles al mèrit policial amb distintiu blau. A la fiscal especialitzada en violència de Gènere Susana Gisbert, a l’agent de la policia local Ma José Martínez, responsable de l’Oficina de Mediació de l’Alcúdia i a diferents caps de la policia local d’altres poblacions: José Alberto Policarpo, intendent cap de l’Eliana, Javier Navarro, inspector cap d’Almenara i Jorge Guillem, Intendent de la Vall d’Uixó. També hi va haver sengles medalles per als components de cos de la Guàrdia Civil Antonio Díaz,. Cap d’Intervenció d’armes de la Comandància de València i el coronel José Antonio Fernández, que no va poder acudir a l’acte per trobar-se fora de la Comunitat. També en este capítol es va cridar a l’escenari la comissària Marisol Conde Fernández, la primera dona que lidera la Policia Autonòmica valenciana. Per a finalitzar, van rebre la medalla la subdelegada del Govern, Raquel Ibáñez i el Director General d’Interior, Salvador Almenar.

Les medalles al mèrit policial amb distintiu Blanc per 20 anys de servei, enguany han tingut un únic destinatari, l’oficial José Estarlich Puig.

Finalment es va ser el torn de les mètopes policials, que van ser lliurades a les Agrupacions de Protecció Civil d’Almàssera i Alcoi, la l’equip del servei SAMU de l’Alcúdia, i a l’equip del Centre de Salut de l’Alcúdia.

Al llarg de l’acte també es van cridar les representants de de la comunitat Ucraïnesa a l’Alcúdia, a les quals se’ls va lliurar un socarrat per part de l’Ajuntament.

L’acte va finalitzar amb la interpretació en directe dels himnes de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, per part del tenor Rafa Sanz.