La quinzena edició va triar com a obres guanyadores les presentades per Eva Pelegrí, Rosa Fabuel de Mora i Nerea Genovés, en la categoria d’artista local

Carlos F. Bielsa: “Aquest certamen de literatura amb perspectiva de gènere contribueix a continuar avançant cap a una societat més justa i igualitària entre homes i dones”

La quinzena edició del Certamen de Relat Curt amb perspectiva de gènere que organitza l’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, ja té guanyadores. L‘obra “Cap de bestiar no és tan dolent com sembla“, d’Eva Pelegrí. És la triada pel jurat com la millor en la categoria de narrativa en valencià. “Sonríe que estás muy seria“, de Rosa Fabuel de Mora, en la de castellà. El premi per a la millor artista local ha sigut enguany per a Nerea Genovés, autora de “ El poder de la Paraula”.

El lliurament dels premis del XV Certamen de Relat Curt es va celebrar ahir. A la Casa de la Dona de Mislata de la mà de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña. Acompanyada del regidor de Cooperació i Integració, José Luis García. A més de la dotació econòmica dels premis, 750€ per a cadascuna de les guanyadores, la Casa de la Dona ha editat uns exemplars amb els relats guanyadors d’aquesta convocatòria.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, afirma que: “ la literatura i les lletres han d’inspirar i contribuir. Des de la seua pluralitat, tolerància i respecte, a passar pàgina i erradicar definitivament la violència masclista que llastra la nostra societat”. Per part seua, Lapeña, comenta que “des de l’Ajuntament continuarem impulsant iniciatives com aquest certamen. Amb perspectiva de gènere i ajudant a visibilitzar el talent artístic i literari de les dones per a ajudar-les a ocupar l’espai que mereixen en la societat”.