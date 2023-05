Lliurament dels premis ‘K me cuentas’ de prevenció d’addiccions

La Regidoria de Salut i Consum lliura els premis escolars ‘K me cuentas’ de prevenció d’addiccions

Un total de 297 estudiants de la ciutat de València han participat en l’11a edició del concurs

El Servei d’Addiccions (UPCCA València) de la Regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de València. Ha entregat este dimecres, 31 de maig de 2023, els premis de l’11a edició del concurs ‘Ke me cuentas’. El qual té com a objectiu fomentar la participació de la joventut en la prevenció de les addiccions. En el certamen han participat estudiants de la ciutat de València de 10 a 18 anys i alumnat amb necessitats educatives especials de fins a 21 anys.



L’11a edició dels premis ‘K me cuentas’ ha rebut un total de 297 treballs. Que han abordat temes com l’ús responsable de les tecnologies, la prevenció de l’ús de drogues, el joc d’atzar en línia i les apostes esportives. El regidor de Salut i Consum en funcions, Emiliano García, ha destacat que “esta és l’edició en la qual més treballs hem rebut. Prova que la joventut cada vegada és més conscient de les implicacions que les addiccions tenen en la vida de les persones”.

Lliurament de premis ‘K me cuentas´

En la modalitat de Cartells, el primer premi en la categoria de 10 a 14 anys ha sigut per a Mario Sánchez Sendra. El segon per a Irene Adiego Vera, tots dos del centre educatiu Esclavas de María Inmaculada. En la de 15 a 18 anys, el primer premi ha sigut per a Miguel Risueño Ballesteros. El segon per a Pablo López Jiménez, tots dos també d’Esclaves de María Inmaculada. Així mateix, s’ha concedit un accèssit a Mar Muñoz Sanmartín, de Escuela de Artesanos.

Per altra part, en la modalitat multiformat, en la categoria de 10 a 14 anys, el primer premi ha sigut per a Irene de la Concepció (Academia Jardín). El segon per a Yolanda Giménez Montoya, del col·legi Santiago Apóstol del Cabanyal. En la categoria de 15 a 18 anys, el primer premi ha recaigut en Teo Moliner Oliver. El segon en Andrea Micó Belenguer, tots dos de l’IES Lluís Vives. Així mateix, s’ha premiat amb un accèssit a Mar Giménez i Carbonell del col·legi Santo Tomás de Villanueva (Agustinos).

L’alumnat premiat rebrà un xec regal per a canviar en un establiment comercial de la ciutat. Els treballs presentats romandran exposats al pati interior de l’edifici municipal de la Tabacalera (C/ Amadeu de Savoia, 11) fins al 9 de juny.