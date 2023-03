Aquest matí, ha tingut lloc a la localitat de Llombai, la 4ª edició de la carrera solidaria per la joventut. Fem referencia a que es un encontre que uneix esport, solidaritat i companyerisme. Un esdeveniment on ha estat l’alcalde de la localitat Pepe Forés, la directora del centre educatiu de la EFA Torrealèdua, Lola Banyuls, el motorista de GP Xavi Forés, així com també ha estat Delmi Anyó, directora del centre Sant Jaume Apòstol d’Alfarp entre altres.

Els alumnes de 5º i 6º de primària, han organitzat diverses activitats per als més menuts. Poc després de la carrera, els alumnes s’han assegut al sòl per a ser testimoni de l’entrega de premis. Els premis han sigut entregats a mans de l’alcalde de la localitat, i Xavi Forés on al mateix temps, la directora del centre, Lola Banyuls, ha volgut agrair la recaptació total dels 840 euros i la donació del menjar destinat a Càritas.