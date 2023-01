Llombai viu la tradicional Baixada del Sant

Llombai ha viscut una jornada festiva i especial amb la Baixada del Sant. Acte que dona el tret d’eixida a les seues festes de Sant Antoni.

Així, els veïns s’han reunit en la plaça de l’Església per a participar en un dels actes més esperats i emotius on Sant Antoni és el protagonista. La baixada del Sant ha estat acompanyada per cavalls i genets. També per membres de l’Esquadró de Cavalleria de la Guàrdia Civil, que han dut la imatge pels carrers de la localitat.

Per la nit, estava prevista la processó en honor a Sant Antoni Abat amb un castell de focs d’artifici.