L’Oceanogràfic de València torna a ser l’epicentre de la divulgació i conservació marina amb la segona edició del seu exitós festival, ‘OceanFest’.

Del 13 al 19 de maig, esta trobada multidisciplinària reunirà artistes, investigadors, científics i experts en fotografia per a abordar temes crucials sobre l’oceà.

Durant la setmana de l’esdeveniment, es duran a terme diversos tallers i activitats de divulgació marina en els exteriors de l’Oceanogràfic. Entre ells, destaquen la creació de “bombes” de llavors per a reforestació i la fabricació de peces de plàstic reciclat. A més, s’oferiran exposicions i tallers de fotografia submarina.

El festival també inclourà debats sobre el futur de l’oceà i el seu impacte en l’espècie humana, així com esdeveniments artístics protagonitzats per reconeguts artistes locals com Luís Lonjedo i Dulk. Una de les activitats més destacades serà els “Escacs Vivents de Xàbia”, una representació teatral que fusiona l’art amb la consciència ambiental.

Les entrades per als esdeveniments ja estan disponibles en la web del ‘OceanFest’, amb preus assequibles i la promesa que els ingressos es destinaran a la Fundació Oceanogràfic.