La Fundació Oceanogràfic i la Conselleria de Medi Ambient han asoltat per primera vegada 1.500 samarucs. Per a contribuir a la conservació d’aquesta espècie valenciana en perill d’extinció

Acte que s’ha portat a terme en l’ullal de la Senillera, a Albalat de la Ribera

Els exemplars de València hispanica s’han criat en el Centre d’Investigació Piscícola del Palmar i en els llacs del Oceanogràfic de València. Marcant així una fita en els esforços per preservar aquesta espècie en perill d’extinció en la Comunitat Valenciana.

Així ho ha explicat José Luis Crespo, responsable de Conservació de Fundació Oceanogràfic. Qui ha assegurat que hui ha sigut un dia important per la col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient. Com també per poder celebrar jornades amb el públic més jove i crear consciència sobre la cura del nostre entorn

A la solta han assistit, estudiants de batxillerat de l’IES El Saler els quals han viscut i participat en aquesta experiència de la solta d’aquests samarucs i tortugues en un entorn que reuneix les condicions més adequades per a la seua vid.

Així ho ha determinat Pilar Risueño, responsable del Centre Piscícola del Palmar, que ha posat en valor les condicions de l’Albufera.

Crespo ha recordat que la reproducció al mig controlat ha sigut possible gràcies als esforços conjunts de la Conselleria i la Fundació Oceanogràfic.