És la càpsula del temps amb més de mil missatges mediambientals que s’ha submergit en L’Oceanogràfic i no s’obrirà fins a l’any 2030.

La càpsula del temps, amb forma d’escafandre, ha estat dissenyada per l’artista valenciana Ana Docavo.

Recull en el seu interior més de mil desitjos per a la conservació dels mars i oceans dels visitants a l’Oceanogràfic en el darrer any. Dins de huit anys, s’obrirà de nou per veure si s’han complit

El propòsit de la càpsula és servir com a testimoni del compromís col·lectiu cap a la protecció mediambiental i la sostenibilitat marina. Els missatges responen a què hem de fer per a protegir els mars i com volem que siguen els oceans en el futur?

L’Oceanogràfic recorda que cada gest compta i que tots estem implicats en la conservació dels oceans

Ara, els animals marins custodiaran la càpsula del temps durant huit anys fins a la seua obertura l’any 2030, quan veurem si hem estat capaços de construir un futur més net i sostenible