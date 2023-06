Aquesta octava edició de la fira modernista de Carcaixent, té com a finalitat posar en valor el patrimoni cultural, social i històric de la localitat. Aquest any ha tingut com a eix vertebrador l’educació. Per tal de conèixer la forma de vida de principis del segle passat i per aprendre la història de personalitats locals de l’època.

Durant aquesta fira s’han fet exposicions, visites als horts monumentals, rutes urbanes, tallers infantils, recreacions històriques pels carrers de la localitat o en edificis patrimonials. Una marató fotogràfica, concentracions de bicicleta i de motor antic, així com s’ha tingut a l’abast una gran oferta gastronòmica, destacant la fira de la Tapa, en la què trobarem tapes o els menús modernistes que preparen els restaurants de Carcaixent.

També hi ha diferents concursos, en concret, el IV Festival de curtmetratges “Modernisme en curt”, el I Concurs de TikTok Modernista i un taller d’indumentària.

En l’apartat musical, aquesta edició ha sonat al ritme de Pep Gimeno, més conegut com “El botifarra”, el diluvi o Dani Miquel, entre altres.