L’Oficina de Turisme de Manises aconsegueix la Q de qualitat turística i el municipi es posiciona com a destí per a visitar

L’ICTE reconeix la Tourist Info Manises amb el distintiu per la seua gestió orientada al servei del visitant i la millora contínua

L’Oficina de Turisme de Manises, situada en l’antiga estació de tren de RENFE del municipi valencià. Ha aconseguit la certificació de la marca Q de qualitat turística. Un distintiu de reconegut prestigi que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

D’aquesta manera, la marca Q aportarà prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigorositat i promoció a la Tourist Info Manises. Situada en l’emblemàtic edifici ferroviari decorat amb ceràmica que conjuga tradició i modernitat.

En paraules del regidor de Turisme de Manises, Àngel Mora, aquesta certificació. “És una mostra de la gran feina que es realitza des de l’àrea de Turisme. Amb una plantilla molt professional que cuida cada detall en cada visita. Per a aproximar de manera personalitzada els tresors de la nostra ciutat. Com és la ceràmica, el patrimoni cultural i artístic, les festes i, fins i tot, la naturalesa, amb la proximitat del riu Túria”.

Aquesta qualificació es traduirà en una major promoció del municipi

“Comptem amb un equip humà que presta un servei de la màxima qualitat a totes les persones que ens visiten. Per això, hem de felicitar les treballadores i els treballadors que han aconseguit complir els requisits que marca l’ICTE”. Afig Mora, qui considera que “aquesta qualificació es traduirà en una major promoció del municipi. Millor atenció a les i els turistes, així com a totes les persones visitants. Més professionalitat i major diferenciació dins de tota l’oferta turística a Espanya, cada vegada amb major competència”.

Amb el distintiu de la Q de qualitat turística espanyola, l’ICTE reconeix l’esforç i l’aposta per la qualitat. La gestió orientada al servei de la ciutadania i la millora contínua de l’Oficina de Turisme de Manises. Que compleix amb els requisits que estableix l’organització competent. Que són: els recursos humans mateix, la prestació del servei, les activitats comercials, l’anàlisi i les estadístiques, així com la comunicació i la promoció.

A més, en els últims anys, des de l’Ajuntament de Manises s’ha estat treballant amb diferents iniciatives per a posicionar el municipi com a destinació turística. Com va ser l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la categoria d’artesania i arts populars o la consolidació de la Biennal Internacional de la Ceràmica de Manises.

Manises, protagonista a la Gala de la Nit Q de FITUR

S’aprofitarà la presència de l’Ajuntament de Manises a FITUR per a presentar la certificació de la marca Q de qualitat turística que l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola ha atorgat a l’Oficina de Turisme de Manises. En el marc d’esdeveniments previstos a FITUR, el guardó es recollirà en la Gala de la Nit Q, que se celebrarà dijous 25 de gener, a les 21 hores, a la Galeria de Cristall del Palau de Cibeles, a Madrid.

“La Q de qualitat ens ajudarà a continuar creixent en un sector tan important per a la localitat com és el turisme, serà també un reclam per a visitar la ciutat de Manises“, conclou el responsable de Turisme del consistori maniser.