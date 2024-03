Un dels actes més esperats de la festa fallera, per la vistositat de la desfilada i l’envergadura sentimental que arrossega. Va conmoure el passat dilluns als ciutadans d’Albal.

La Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desamparats va omplir els carrers de fallers amb els seus rams de color roig i blanc.

José Miguel Ferris, alcalde d’Albal, es mostrava entusiasmat davant la seua primera ofrena com alcalde

I no dubtava en confirmar la importància de este exercici faller per a ell.

Per la seua part, Mª José Hernández, regidora de festes, coincidia al enaltir la solemnitat de la ofrena de flors a la Verge. Aprofitava per fer un balanç positiu de estes falles 2024.

A més de fer un balanç positiu de estes falles 2024

Les falleres majors de la ciutat d’Albal esperaven amb molta il·lusió el moment de l’Ofrena. Tenien molt clar qué anaven a demanar-li a la Mare de Déu dels Desamparats.

Per últim, José Miguel Salas, president de la Junta Local Fallera d’Albal, destacava l’ofrena com el acte que més li toca el cor i feia anàlisi del seu primer any al front de de la Junta.

L’emoció en els rostres de les fallers i els fallers al passar per davant de la Verge era més que palpable i a no pocs participants se´ls escapava alguna llàgrima. Un acte de gratitut, esperança, pertenència i de valenciania.