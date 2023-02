Lola Navarro presenta la seua candidatura a l’alcaldia  de Carlet

Passat dissabte es va celebrar l’acte presentació de la candidatura de Lola Navarro, a l’alcaldia de Carlet per a 2023. Un acte que va contar amb la presència de companys del partit PSPV com Arcadi España, Conseller d’Hisenda, Carlos Fernández Bielsa, Secretari provincial i alcalde de Mislata. Carles Arques, Secretari General Comarcal, alcaldes i alcaldesses de diferents localitats on el PSOE governa en l’actualitat, com també afiliats i simpatitzants.

Lola Navarro, en la seua intervenció va destacar l’estima pel seu poble i que este ha de continuar avançant. Va compartir amb les persones assistents a l’acte que sense el suport de totes i tots. No seria possible aplegar a l’objectiu marcat; vetlar pel benestar de la ciutadania.

L’actual alcaldessa, va recordar els projectes que s’han aconseguit en matèria d’infraestructures, esport i suport a associacions, i l’objectiu de futur per a Carlet.

Navarro va posar en valor la tasca i suport de tots els companys i companyes del partit socialista cap a les pròximes eleccions del mes de maig, i la seua responsabilitat màxima perquè s’està treballant per un Carlet més pròxim, amb més oportunitats per a totes i tots i traure tot el potencial de la ciutat.