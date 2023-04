Tal i com està regulat a l’article 2 del Reglament de règim intern de la JLF de Sueca. En Assemblea de Presidents celebrada dins dels quaranta dies desprès de la cremà. Ha sigut elegida per unanimitat com a presidenta de la JLF Sueca per als exercicis 2024-2025, Lorena Sendra Gómez, de la falla Bernat Aliño.

Lorena Sendra forma part de la JLF des de l’any 2014, i ha sigut Secretària de la mateixa els últims sis anys.