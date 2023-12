Los Chicos de Ayer fan un concert a la Casa de la Cultura d’Alzira

Los Chicos de Ayer feren un concert en la casa de la Cultura d’Alzira. Aquest talentós trio fprmat per Caarmelo Torres, Pepe Alemy i Julio Perea, tres cantantd veterans.

Van transportar tots els asistents a les dècades daurades de la música. Fent reviure la màgia dels anys 60, 70 i 80 amb cançons melòdiques, ranxeres i lees més icóniques espanyoles

Alló que distingueixen Los Chicos de Ayer és la seua versalitat, ja que amb una bareja única d’experiència i entusiasme no només interpretant els èxits de llegendes musicals com Rafael, Jon Dan o Frank Sinatra. Sinó també amb composicions pròpies que reflecteixen la seua passió per la música.

La Casa de la Cultura va tenir una vetlada plena de nostàlgia, emoció i de l’autèntica essència de la bona música gràcies a Los Chicos de Ayer