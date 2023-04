‘Los Secretos’ actuen a Almussafes

El concert se celebrarà dissabte que ve, a les 19.30 hores, a l’esplanada del Centre Cultural



La Regidoria de Festes organitza l’activitat, que serà amb accés gratuït per a ciutadania i visitants

La banda madrilenya més incombustible, Los Secretos, oferirà un concert a Almussafes dissabte que ve 29 d’abril, a les 19.30 hores. L’esplanada del Centre Cultural ha sigut la ubicació triada des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Almussafes per a la celebració del recital. Obert a tots els públics i amb entrada gratuïta. Les guitarres d’Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo i Txetxu Altube, el baix de Juanjo Ramos, l’inconfusible piano de Jesús Redondo i la incessant bateria de Santi Fernández. Sonaran amb força en un concert que segueix amb el segell de la Gira 20/22 Recuperando las emociones. Los Secretos de sempre, amb energies renovades i noves generacions en les seues files. Delectaran al públic assistent amb els seus temes més emblemàtics com “Déjame”, “Pero a tu lado” o “La calle del olvido”. Així com amb cançons més recents que s’han guanyat ja l’afecte de tot el públic en un xou emocionant i tremendament optimista.

Los Secretos continuen imparables aquest any 2023

Los Secretos continuen imparables aquest any 2023. Els resultats aconseguits amb la Gira 20/22 Recuperando las emociones han sigut una mica immillorables per a la banda madrilenya més incombustible, LOS SECRETOS. Amb més de 100 concerts realitzats a les ciutats espanyoles més importants. Volar fins a Mèxic i tancar la seua gira en un Wizink Cente. Que va esgotar entrades, la crítica i el públic s’ha rendit als seus peus, una vegada més.



Tot l’esdevingut l’any passat constitueix un nou motor aquest 2023. Per a continuar actuant sense descans amb un dels seus formats més estimats i sol·licitats en els últims anys. El SEXTET, ja siga bàsic, acústic o elèctric. En totes les seues variants, es tracta d’un format venerat per un públic cada vegada més jove i mantenint l’alegria del seu públic de sempre. Una meravellosa mescla de generacions units a l’uníson per la música de LOS SECRETOS. Almussafes serà testimoni de la seua qualitat en el concert que la banda oferirà dissabte que ve 29 d’abril. A partir de les 19.30 hores, a l’esplanada del Centre Cultural.

Accés lliure per a veïns, veïnes i visitants

Des de la Regidoria de Festes es confia en l’èxit del concert, amb accés lliure per a veïns, veïnes i visitants . En una tard-nit en la qual les guitarres d’Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo i Txetxu Altube, el baix de Juanjo Ramos, l’inconfusible piano de Jesús Redondo i la incessant bateria de Santi Fernández. Faran les delícies del públic.

Los Secretos de sempre, amb energies renovades i noves generacions en les seues files. Delectaran amb els seus temes més emblemàtics com “Deixa’m”, “Però al teu costat” o “El carrer de l’oblit”. Així com cançons més recents que s’han guanyat ja l’afecte de tot el públic en un xou emocionant i tremendament optimista.



La banda confia a superar el resultat de 2022. Sobretot quant al que l’afecte del públic es refereix. Confiant una vegada més, a oferir concerts inoblidables per a tot aquell que els vulga acompanyar al llarg de la nostra geografia.