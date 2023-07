‘LOS40 Summer Live’ fan tremolar Mislata amb un espectacular concert multitudinari

Més de 10.000 persones van omplir la plaça Major per a gaudir d’actuacions musicals com les de Chanel, Leo Rizzi i Depol, entre altres

El concert de ‘LOS40 Summer Live’ va fer vibrar ahir la plaça Major de Mislata amb l’assistència de més de 10.000 persones. La ciutat ha tornat a ser, per segon any consecutiu, una de les 21 parades de la gira nacional. Que compta amb reconeguts artistes del panorama musical. Per l’escenari van passar Chanel, Walls, Leo Rizzi, Paula Cendejas, Fabbio, Hilario, Depol, Polo Nández i Charlie USG i el DJ Óscar Martínez, qui va presentar i va ser l’encarregat de fer la fi de festa.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha volgut agrair especialment a la Cadena SER i LOS40 per haver triat de nou Mislata per a realitzar aquest concert. “L’energia i l’ambient que LOS40 ha portat a la nostra ciutat ha sigut increïble. Estem encantats d’haver sigut, per segon any consecutiu, part d’aquesta experiència musical excepcional”, afirma Bielsa. Al seu torn, Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER Comunitat Valenciana. Ha assegurat que “com en la primera edició, Mislata ha demostrat ser una ciutat participativa, per aqueix motiu ha tornat a ser la plaça estrela de la nostra Comunitat”.

Milers de persones es van congregar en l’emocionant esdeveniment de la gira d’estiu de LOS40

Una nit inoblidable amb més de tres hores de música, on milers de persones es van congregar en l’emocionant esdeveniment de la gira d’estiu de LOS40. Un concert que va brindar al públic l’oportunitat de viure’l de manera gratuïta, acostant la música a públic de totes les edats. L’esdeveniment torna a servir com a avançament del que vindrà en les esperades festes de Mislata, prometent emocions i diversió sense igual.

La cura del medi ambient és un dels protagonistes de la gira per segon any consecutiu. Sota la iniciativa ‘From Trash to Live’, El Ressò de LOS40. Que fusiona música i ecologia- va convidar als amants de la música a donar al plàstic una segona vida. Els DJ’s i artistes van transmetre missatges ecològics des de l’escenari, i es van instal·lar punts de reciclatge per a fomentar la sostenibilitat.

Per part de l’Ajuntament de Mislata també es va instal·lar en el recinte l’habitual Punt Violeta que es col·loca durant les festes per a oferir informació. Assessorament i ajuda sobre on acudir i què fer en cas d’una agressió sexual.