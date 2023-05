Lucía es va enfrontar a tres combats molt renyits amb les taekwondistes d’Aragó, Madrid i Castella-la Manxa

L’Escola Municipal de Taekwondo d’Alcàsser continua collint èxits. De fet, Lucía Carrillo Hervás es proclamava subcampiona d’Espanya després d’enfrontar-se a tres combats molt renyits amb les taekwondistes d’Aragó, Madrid i Castella-la Manxa.

Lucía aconseguia plaça en l’autonòmic sub 21 de la Comunitat Valenciana per a participar en el campionat d’Espanya amb l’equip autonòmic. Una plaça que li ha permés alçar-se amb la medalla de plata.

Com han explicat Raúl Martín i Sandra Salcedo, entrenadors de l’Escola de Taekwondo, “va ser un campionat molt intens en el qual es van obtenir molt bons resultats i molt bones sensacions. Sobretot, va ser un aprenentatge més que el treball sempre té la seua recompensa”. Així, han afegit que “ens sentim molt orgullosos d’ella. Ara, continuarem entrenant per a l’autonòmic júnior per a poder conquistar alguna medalla en el pròxim campionat d’Espanya júnior”.

Per part seua, l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha volgut felicitar a Lucía Carrillo “pel seu esforç i dedicació que li han permés aconseguir aquest títol en el campionat d’Espanya de taekwondo“. Així mateix, ha agraït “el treball que realitza l’Escola Municipal de Taekwondo, ja que, juntament amb la resta d’escoles, són fonamentals per a dinamitzar l’esport al nostre poble”.