Luis Ibáñez Gadea: el Nou Gerent del Departament de Salut València – Doctor Peset

Ibáñez, un especialista amb una extensa trajectòria en l’Administració Valenciana

Un nou repte per a una institució amb més de 3.000 professionals i una atenció a gairebé 300.000 persones

Luis Ibáñez Gadea ha estat nomenat per la Conselleria de Sanitat, sota la batuta del conseller Marciano Gómez, com el nou gerent del Departament de Salut de València – Doctor Peset. Vindrà a substituir a Francisco M. Dolz Sinisterra.

Valencià de naixement, Ibáñez va graduar-se en Medicina i Cirurgia a l’any 1982 per la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Com a especialista en Medicina Familiar i Comunitaria, va guanyar una plaça de metge per oposició de l’Ajuntament de València i, a més, compta amb un Màster en Salut Comunitària.

Amb una posició actual com a metge del Departament de Salut de València – Doctor Peset, Ibáñez ha exercit diversos càrrecs dins del mateix departament. Ha estat jefe de zona bàsica (coordinant el centre de salut Fuente de San Luis i el consultori Carretera de Artés), tutor de residents i col·laborador docent de la Universitat de València.

El seu recorregut professional el retrata com una figura amb una profunda experiència en l’Administració valenciana. Ha ocupat càrrecs significatius des de 1995 en àrees com Sanitat, Seguretat i Emergències, i Presidència. Alguns dels llocs més rellevants han estat la Secretaria Autonòmica de Sanitat (2014-2015), Direcció territorial de Sanitat i Consum a València (1995-1996), i la portaveu de Sanitat com a Diputat a les Corts Valencianes (2011-2014).

Ara, Ibáñez es prepara per liderar un departament de salut que proporciona atenció sanitària a al voltant de 285.000 persones. Disposa de 11 centres de salut, 10 consultoris auxiliars, un centre d’especialitats (Monteolivete) i l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Amb una destacada reputació per la seva innovació i enfasitzant aspectes com la docència i la recerca, el departament manté la seva essència assistencial. A les seves ordres, Ibáñez tindrà un equip de més de 3.000 professionals. Només l’any passat, el departament va gestionar prop de 2 milions de consultes en atenció primària i més de 500.000 en atenció hospitalària. Addicionalment, l’Hospital Universitari Doctor Peset va atendre 144.146 urgències, va comptar amb 20.606 ingressos, va assistir 1.133 parts i va realitzar 23.312 intervencions quirúrgiques.

Finalment, no es pot deixar de banda l’important paper que va tenir l’any passat en matèria de trasplantaments: 88 renals, 26 de progenitors hematopoyéticos i 22 de còrnies.