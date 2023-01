L’ús del valencià a València

La regidora de Gestió de Recursos a l’Ajuntament de València, Lluïsa Notario. Ha anunciat que el consistori, durà a terme un estudi sociolingustic per a conèixer la situació del valencià a la ciutat. Així, engegar un pla per a garantir la igualtat lingüística del valencià. Segons l’estudi fet pel Gabinet de Normalització Lingüística, el castellà el parla entre el 64% i un 82% i per contra, el valencià es parla entre el 4% i el 12%.

Notario, ha assenyalat que segons l’anàlisi que ha fet el Gabinet de Normalització Lingüística. Els resultats son preocupants i evidencien el desequilibri estructural que hi ha entre el valencià i el castellà en l’ús social. Per això ha assenyalat que l’administració social, que es la mes pròxima a tota la ciutadania, té la responsabilitat de millorar la vida i el benestar de les persones en tots els àmbits i també respecte a la igualtat i a la sostenibilitat lingüística.