El Centre Cultural Andaluz de Almussafes va acollir el passat divendres 31 de març la presentació del llibre de poesia ‘Ahora soy Arena’ de Magdalena Sánchez.

Un acte acollit dins del recital de poesía de la setmana cultural. On el centre realitza diferents activitats relacionades amb la cultura andaluza amb l’intenció d’apropar aquesta cultura tradicional a la gent. La regidoria de cultura de l’ajuntament d’Almussafes dona suport a actes com aquest. Que ensalcen el valor de la poesía i la fan arribar a tots. A més, l’ajuntament ha destacat la importància de que una figura com la de Magdalena esculla la localitat d’Almussafes per presentar el seu nou llibre.