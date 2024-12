Màgia, l’akelarre familiar de dansa que arriba a Burjassot, en vespres de la Nit de Nadal

Les cites culturals es multipliquen a Burjassot per Nadal, amb la voluntat principal d’oferir oci per a les vesprades de vacances dels més menuts de la casa.

Així, el pròxim dilluns 23 de desembre, l’Antic Mercat de Burjassot es convertirà en l’escenari d’un nou espectacle per a tota la família, siga quina siga la seua edat.

Es tracta de Màgia, un muntatge que arriba de la mà de la coreògrafa, actriu i ballarina valenciana Pepa Cases. La cita serà a les 18.00 h.

Màgia és un espectacle de dansa de carrer per a tots els públics, ambientat en un espai oníric on tres ballarines, en forma de magues, conquisten el carrer amb els seus divertits conjurs, fins a aconseguir que el públic també danse, màgicament, sota el seu encanteri. Aquest bonic akelarre ofereix un recorregut per diferents estils de dansa, que culmina amb una escena compartida protagonitzada per la dansa tradicional i la seua màgia grupal.