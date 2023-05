Magnífic sopar i festa de compromís per l’alcúdia

Prop de 200 persones participaren el divendres per la nit en el Sopar Popular i Festa de Compromís per l’Alcúdia. Que va donar suport a la candidatura encapçalada per Toni Montes, candidat a l’alcaldia.

L’acte va comptar amb les actuacions de Dani Miquel, Tendur, Toni de l’Hostal i Òscar Briz, molt aplaudides pels assistents. El sopar i festa va concloure amb un final magnífic de balladors i balladores de l’Alcúdia que interpretaren el nostre “El Bolero de l’Alcúdia”.

Al llarg d’una vetlada presentada per Raquel Coronado i Rubén Pèrez, números 2 i 3 de la candidatura. Intervingueren Vero Roig, Mercé Sampedro, Rubén Boix, Elisa Puchol, Àngels Cucó i Josep Picó.

Toni Montes va tancar l’acte amb un breu i contundent discurs en el que va destacar que ho tenim tot a favor per poder ser un poble modern, sostenible. Una Alcúdia feminista, dinàmica, creativa, treballadora, inclusiva, diversa, emprenedora i participativa.

“A nosaltres no ens busqueu a les fotos del diari, a la pose en pomposos actes que són fum, a nosaltres busqueu-nos al carrer, a les places, als llocs de treball, als actes culturals, al costat de les persones treballadores, perquè nosaltres formem part del poble, SOM poble.”