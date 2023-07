La Unió Llauradora denuncia 10 intercepcions de cítrics de Sud-àfrica al juny amb el fong que provoca la temuda malaltia de la Manxa Negra

L’organització proposa la suspensió automàtica de les importacions procedents d’aquells països tercers que no puguen garantir la seguretat fitosanitària dels seus enviaments

La pròpia EFSA alerta del risc d’entrada d’aquesta malaltia en territori europeu i Sud-àfrica segueix sense donar garanties a la sanitat vegetal europea

La Unió denuncia que les intercepcions de cítrics importats de Sud-àfrica durant juny a la UE amb organismes nocius són escandaloses amb 11 rebutjos comptabilitzats, dels quals 10 d’ells són de la Phyllosctita citricarpa, el fong que provoca la temuda malaltia de la Manxa Negra dels cítrics. Al juny de 2022 el país sud-africà va tindre una sola intercepció del primer fong i en 2021 dos, per la qual cosa l’increment enguany és brutal.

L’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ja va realitzar un informe en el qual alertava del risc davant la possible introducció d’aquesta malaltia a la UE. L’alt nombre de països des dels quals s’ha interceptat i el volum d’intercepcions demostra que la importació de fruita fresca és una potencial via d’entrada. La seua introducció podria tindre un efecte negatiu tant per a la fruita fresca de cítrics, com un impacte ambiental pel possible augment d’ús de fungicides, encara que també afirma l’organisme que aquells amb major eficàcia demostrada estan prohibits en l’àmbit comunitari.

L’elevada detecció de la malaltia en cítrics de Sud-àfrica posa en evidència les fallades en el sistema de control en origen del país africà per a evitar la seua eixida i que, en conseqüència, no existeixen garanties que la fruita expedida procedisca de zones citrícoles lliures d’aquesta mena de plagues de quarantena ni que s’haja fet un bon control postcollita. Aquest tipus de negligències podria comportar en cas d’entrar l’afecció a una citricultura europea orientada al mercat en fresc i no a la indústria del suc que és l’única eixida que té la fruita afectada per la Manxa negra, per la qual cosa les pèrdues i la desestabilització del sector citrícola europeu serien irreparables.

Per totes aquestes circumstàncies i el risc que entranya, LA UNIÓ sol·licita la suspensió automàtica de les importacions procedents d’aquells països tercers, com és el cas de Sud-àfrica, que no puguen garantir la seguretat fitosanitària dels seus enviaments perquè si entra una plaga ja no es pot erradicar i sempre són els mateixos països els que encapçalen el llistat de les intercepcions. En aquest sentit, cal recordar que les deteccions de cítrics amb presència de la Phyllosticta citricarpa, així com de l’arna Thaumatotibia leucotreta, són una constant durant les últimes campanyes i cal previndre que entre fruita amb aquestes plagues en la citricultura europea. L’organització insisteix així mateix en l’extensió del tractament de fred a les mandarines per a evitar l’entrada de la Falsa arna i reforçar les mesures en origen per a controlar malalties no presents encara en la citricultura europea.

D’altra banda, LA UNIÓ creu que ratificar o subscriure acords per part de la UE com per exemple amb Mercosur o Sud-àfrica és un greu error, perquè no existeixen estudis profunds ni rigorosos d’impacte sobre els efectes que causen en el nostre sector agrari ni sobre les conseqüències de la possible entrada d’una plaga o malaltia, circumstània que ja estem pagant amb la Xylella o amb el Cotonet de Sud-àfrica.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “tot el que siguen acords sense reciprocitat en els estàndards de producció o en l’ús de matèries actives, sense plenes garanties fitosanitàries en matèria de plagues, sense adquirir els compromisos de reducció que planteja l’estratègia europea De la granja a la taula i sense ordenació quant als períodes d’importació perquè no solapen a les produccions europees que no siguen deficitàries, és tornar a incórrer en els mateixos errors de sempre que causen sempre un enorme impacte negatiu al sector europeu”.