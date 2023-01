L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua perplexitat i decepció davant el contingut de l’esborrany del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de l’Albufera (PORN).

L’Ajuntament de Sueca ha convocat una reunió. A la qual han assistit l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime. Representants de l‘ajuntament del Perelló; la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; i tècnics municipals. A fi d’avaluar detingudament el document. El qual es mostra encara més restrictiu i asfixiant que l’anterior. Confeccionar un full de ruta a seguir a partir d’ara per a mostrar el seu desacord i els efectes tan negatius que puga tindre el PORN definitiu per a les tres poblacions.

Reunions amb el director general d’Urbanisme i el del Medi Natural

“Ens sentim profundament decebuts i totalment disconformes amb este esborrany que es mostra encara més opressor que l’anterior. Per eixe motiu, després d’analitzar el text amb els tècnics municipals. Ens hem reunit representants dels tres ajuntaments per a consensuar un full de ruta a seguir. A més de presentar les al·legacions pertinents de manera formal per escrit. Hem concertat ja reunions amb el director general d’Urbanisme i el del Medi Natural, a les quals assistirem els tres alcaldes. Per a expressar-los el nostre malestar”. Ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

L’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, s’ha manifestat en els mateixos termes després d’afirmar que “Arribarem on hàgem d’arribar. Fins i tot si ens vérem en la necessitat de posar un contenciós administratiu. Perquè considerem que existeix un deute històric amb el municipi. Des del moment en què es va crear el primer document que regia el parc natural. I es van obviar completament les normes subsidiàries de Sueca i el plantejament que s’estava treballant. Per tant, hui estem patint estes dures conseqüències que ens constrenyen i impedeixen créixer vegetativament. Què passarà el dia que ens caiga el col·legi en el Mareny? Ens quedarem sense escola perquè no es pot construir res absolutament?” Sanjaime insisteix que no es pot permetre esta situació perquè suposa l’enfonsament de l’economia local, en veure’s afectats tants sectors.

Convocarem assemblea en la qual participaran representants de tots els sectors afectats

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat unes altres de les mesures que duran a terme per a exigir que les seues demandes siguen contemplades en el text definitiu. “Convocarem una assemblea en la qual participaran representants de tots els sectors afectats, així com d’altres ajuntaments els municipis dels quals es vagen a veure també perjudicats. Volem fer públic el nostre malestar i que els mitjans de comunicació ens ajuden també a denunciar que este esborrany ens afecta greument”.

Vázquez ha mostrat també la seua sorpresa en comprovar com en altres ciutats es permet el creixement amb total llibertat i a Sueca es prohibeix amb tanta rigidesa. “No estem demanant res fora del normal. No volem construir grans urbanitzacions. Solament volem poder créixer vegetativament com a ciutat i disposar de sòl dotacional per a poder donar un servei a la nostra ciutadania”. Així mateix, Vázquez assenyala que Sueca mai ha anat en contra de la política mediambiental, “tot el contrari, perquè el nostre municipi té un 75% de la seua superfície dins del parc natural.

El que passa és que no poden pretendre que siguem els jardiners de València a cost zero. Nosaltres continuarem treballant defensant tots els interessos de la nostra ciutadania, tant els econòmics com els turístics i mediambientals”.