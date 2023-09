Els carletins i carletines han pogut gaudir dels actes inclosos en el programa de les seues festes majors, per al dia de hui.

La Missa Solemne en honor a Santa Rita de Càssia s’ha pogut celebrat tot i que el tradicional trasllat des de l’església de Sant Josep a l’església de l’Assumpció, no ha sigut possible per les inclemències meteorològiques.

Un acte que es organitzat per les dones de l’associació d’Ames de Casa Tyrius de Carlet. Al qual han sigut convidades altres associacions d’ames de casa de poblacions veïnes.

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, que ha assistit a l’acte, ha posat en valor la celebració d’aquesta celebració tan tradicional en la població. Com també ho és el dinar que es porta a terme cada any després de la missa en honor a Santa Rita de Càssia.

Sáez, s’ha mostrat satisfeta per la “participació massiva” de públic als actes i esdeveniments organitzats, com per exemple “El dia dels homes”. Com també ha destacat l’augment de membres i participants de l’Associació d’Ames de Casa Tyrius.

Per altra banda, la presidenta de l’Associació d’Ames de Casa Tyrius de Carlet, ha recordat com es viu la jornada en honor a Santa Rita de Càssia a més de recordar les activitats que es desenvolupen des de l’associació i que serveixen per a donar suport.