Les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, entitats que presten serveis als diferents municipis que les conformen. Lamenten i denuncien la dràstica disminució de las subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana a aquestes entitats locals supramunicipals en els pressupostos autonòmics de 2024.

Segons el comunicat subscrit per les tres mancomunitats, la publicació del pressupostos de la Generalitat per a 2024 ha estat l’última mostra de menyspreu per part de la Generalitat cap a aquestes entitats pel que fa al seu finançament. La Generalitat Valenciana va destinar, en els anys 2022 i 2023, una partida d’un milió d’euros cada any com a ajuda al funcionament de les mancomunitats existents en la Comunitat Valenciana. Una quantitat que era repartida entre les quasi 60 mancomunitats existents segons els nombre d’habitants i el pressupost de cada entitat. La sorpresa ha estat en la Llei de Pressupostos 2024 de la Generalitat ja que, si ve aquesta línia de subvenció sí que apareix en els pressupostos autonòmics, s’ha vist reduïda en un 50%, pressupostant-se per a aquestes ajudes a les mancomunitats sols 500.000 euros, front el milió d’euros anual dels anteriors exercicis.

Aquest menyspreu s’accentua quan es comparen les subvencions de la Generalitat específicament per a les mancomunitats d’àmbit comarcal. A aquesta subvenció poden optar les mancomunitats que s’hagen constituït com a mancomunitats d’àmbit comarcal i que en 2022 i 2023 tenien assignada una línia de subvenció en els pressupostos autonòmics d’un milió d’euros per a cada any. També aquesta línia apareix en els pressupostos de 2024, però la reducció ha estat encara més dràstica i ha disminuït un 90%, quedant sols en 100.000 euros per a aquest any.

Però les mancomunitats no sols denuncien aquesta disminució pressupostària, ja molt greu per als pressupostos d’aquestes entitats. La subvenció destinada en 2023 específicament per a les mancomunitats d’àmbit comarcal (9 en total) no ha estat ni tan sols convocada, i aquestes mancomunitats no s’han pogut acollir a una ajuda econòmica amb què ja comptaven per a poder afrontar les despeses de funcionament dels serveis públics que presten. Des de les mancomunitats es veu en aquest fet un gran menyspreu i una gran desconsideració cap a unes entitats que presten serveis essencials als municipis mancomunats, i que aquestes accions per part de la Generalitat posen en perill la qualitat i continuïtat dels serveis mancomunats.

El malestar de les mancomunitats s’agreuja quan, davant de la no convocatòria de la subvenció de 2023 per a les mancomunitats d’àmbit comarcal, diverses mancomunitats van sol·licitar mantindre una reunió abans de finalitzar 2023 amb el director general d’Administració Local, Antonio Redorat Fresquet. A hores d’ara, finalitzat ja 2023, encara no hi ha hagut cap resposta des d’aquesta direcció general.

Tots aquests fets demostren, segons les mancomunitats que subscriuen el comunicat, un menyspreu per al treball que des d’aquestes entitats locals es realitza per a la millora dels serveis que reben els ciutadans, i una gran falta de compromís per a poder prestar, a través de les mancomunitats, uns serveis de qualitat i que gràcies a una economia d’escala són més sostenibles per als municipis.

Les mancomunitats denuncien aquesta actitud del govern autonòmic i manifesten el rebuig a una actitud que consideren inacceptable. En aquest sentit, anuncien que adoptaran una actitud reivindicativa i de denúncia davant el govern de la Generalitat en els diferents fòrums representatius, com són les comissions de mancomunitats de les federacions de municipis tant valenciana (FVMP) com espanyola (FEMP).

Comunicat subscrit per:

Paqui Momparler Orta (presidenta Mancomunitat de la Ribera Alta)

Voro Femenia Peiró (president Mancomunitat de la Safor)

Manuela Egea Romero (presidenta Mancomunitat de la Ribera Baixa)