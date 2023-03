Aquest matí, a la ciutat de València s’ha dut a terme una manifestació de la Banda Municipal on reclamen principalment la falta de director després de la dimissió de l’antic director Rafael Sanz Espert. També, denuncien una mala gestió per part de la Regidoria de Cultura entre altres qüestions. Joana Sales, que ha estat present en aquesta manifestació, ens ha fet les següents declaracions.

Segons ens han informat, la Regidoria de Cultura els ha donat com a resposta, una resposta nul·la, o la comunicació es inexistent. No hi ha comunicació, perquè no es reuneixen els representants sindicals de l’Ajuntament de València.